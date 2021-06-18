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пятница, 18 июня 2021 23:06

Мужчина склонял 13-летнего мальчика к оральному сексу

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Мужчина склонял 13-летнего мальчика к оральному сексу
Подросток заявил, что мужчина приставал к нему с неприличным предложение. Фото: glavcom.ua

В Днепре подросток обвинил 50-летнего мужчину в том, что тот его споил и пытался изнасиловать.

В полицию обратилась мать 13-летнего мальчика. Выяснилось, что 50-летний мужчина выпивал вместе с 15-летним сыном своей сожительницы, 16-летним племянником и её сыном, пишет Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина запер мальчика в доме и склонял его к оральному сексу. Также он запугивал парня, чтобы тот ничего никому не говорил.

В какой-то момент домой вернулась гражданская жена мужчины и мальчик ушел домой. Он рассказал о произошедшем матери. Его сразу доставили в больницу, а на место происшествия приехали полицейские.

Мужчина был пьян, он отказался комментировать обвинения. В его рюкзаке нашли таблетки, которые он, со слов несовершеннолетних, подсыпал своим жертвам.

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"Оказалось, что это не единичный случай. Так, соседка злоумышленника рассказала, что ее 16-летний сын 4 июня оказался в такой же ситуации. Женщина нашла его в беспомощном состоянии рядом со двором нарушителя, но в полицию не обратилась", - пишет Информатор.

Позднее в полиции сообщили, что факт изнасилования не подтвердился. На мужчину составили протокол по статье "Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения".

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.

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