На Волыни мужчина порезал брата, жену и полицейского. Фото: vl.npu.gov.ua

В одном из сел Нововолынской территориальной общины на Волыни мужчина порезал брата, жену. Также набросился с ножами на полицейских.

Событие произошло 6 февраля около 21.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На требования полицейских мужчина не реагировал, зато начал наносить удары ножами своему брату и жене. Также мужчина набросился с ножами на полицейских. В ответ те применили оружие", - сказано в сообщении.

Обоих участников драки, жену одного из братьев и полицейского госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство.

В одном из поселков Никопольского района Днепропетровской области 42-летний ревнивец порезал свою 36-летнюю сожительницу и 53-летнего соседа и сбежал. Злоумышленника задержали.