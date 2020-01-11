Мужчина подорвался на боеприпасе, который принес домой

Фото: Полиция

В Донецкой обл. 24-летний мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса в частном доме.

"Сегодня около 14.15 в Великоновоселковское отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию", - говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

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Погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес домой. Он неосторожного с ними вел себя и один из устройство разорвался. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

26 декабря на Винничине мужчина взорвал гранату после ссоры с друзьями. Один человек погиб, сообщили в Новое время. Инцидент произошел в селе Садки в Могилев-Подольском районе.