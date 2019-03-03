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воскресенье, 03 марта 2019 18:10

Мошенники под видом коммунальщиков грабят квартиры

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Мошенники под видом коммунальщиков грабят квартиры
Участились случаи, когда мошенники, маскируясь под коммунальщиков, грабят квартиры доверчивых украинский. Фото - Новости Винницы

Участились случаи, когда мошенники, маскируясь под коммунальщиков, грабят квартиры доверчивых украинцев.

К Светлане Пьяновой полгода назад в квартиру позвонили якобы работники коммунальной службы - для проверки счетчиков. Никаких подозрений у нее не возникло, потому что на пороге стояла женщина.

"Я открыла дверь. Она заходит, поворачивается спиной. Ее лицо я так и не увидела. Забегает мужчина в маске, прижал меня к стене. Затем сразу второй. Меня связали, а затем повалили и мужа на пол", - рассказала пострадавшая.

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Грабители забрали все сбережения, но женщина радуется, что хоть живы с мужем остались. Она пережила инсульт и с тех пор никого не пускает на порог, а показатели счетчиков сообщает только через дверь, говорится в сюжете Утра в большом городе.

Как не стать жертвой псевдокомунальнщиков?

Эксперты говорят, что работники коммунальных учреждений действительно имеют право проверять показания счетчиков, но в то же время вы имеете право не пускать никого в свою частную собственность.

"Прежде всего вы должны убедиться в особе этого человека: кто это. Покажи мне свои документы, свой паспорт", - отметил эксперт по безопасности Руслан Сушко.

Однако такие удостоверения легко подделать, в бумажке даже будет указано имя настоящего сотрудника учреждения. Но от коммунальщика можно требовать документ, на основании которого он пришел, то есть должно быть предписание.

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Желательно знать телефоны всех коммунальных учреждений, обслуживающих ваш дом, и когда к вам придет такой гость, просто позвонить в службу, от которой представился коммунальщик.

"Если не знаете номера телефона, можете сделать имитацию. Вроде звоните и проверяете. Если того коммунальщика как ветром сдуло, то знайте, что вам приходил мошенник", - добавил эксперт.

В Киеве на ул. Русановская набережная 5 мошенников под видом акции выманили у женщины 13 тыс. грн и и $7 тыс. Злоумышленники подыскали "жертву" возле супермаркета.

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Дата
03
марта

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