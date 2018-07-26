Молния устроила два больших пожара

В Ровенской области из-за молнии произошло два пожара. Фото: Аcc

В Ривненской области из-за молнии произошло два крупных пожара.

Первый случай был в городе Костополь, второй в селе Иваничи. Спасателям удалось успешно потушить огонь и избежать человеческих жертв. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"25 июля в 22:27 поступило сообщение о пожаре в городе Костополь на ул. Узкая. По прибытии на место вызова спасатели выяснили, что горит деревянная хозяйственная постройка. На ликвидацию пожара сразу подали водяной ствол и в 22:59 пламя полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

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Менее чем через час, в 23:05, пожарных вызвали в село Иваничи Костопольского района. Там горел жилой дом и три хозяйственные постройки.

"На ликвидацию пожара подали три водяные стволы. Уже в 01:55 пожар был локализован, а в 03:37 полностью ликвидирован. В результате пожара повреждены перекрытия дома и вещи домашнего потребления", - рассказали спасатели.

В оккупированном русскими наемниками-боевиками Харцызске (Донецкая область) от удара молнии погибли два человека. Это случилось 22 июля, в 18:40 на площадке возле бывшего кинотеатра "Русь".