Молния попала в спиннинг рыбака

В Харькове молния убила рыбака. Фото: УНИАН

В Харькове во время грозы погиб рыбак.

Машину скорой помощи вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

"Бригада прибыла на место происшествия через три минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг", – говорится в сообщении.

Врачи призвали соблюдать осторожность при грозе.

18 мая в Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин. 12 мая в городе Сокаль Львовской области молния смертельно поразила местного жителя, его жена получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.