Молния попала в спиннинг рыбака

В Харькове во время грозы погиб рыбак.
Машину скорой помощи вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.
"Бригада прибыла на место происшествия через три минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг", – говорится в сообщении.
Врачи призвали соблюдать осторожность при грозе.
18 мая в Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин.
12 мая в городе Сокаль Львовской области молния смертельно поразила местного жителя, его жена получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.
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