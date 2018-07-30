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понедельник, 30 июля 2018 08:20

Молнией убило двух мужчин

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Молнией убило двух мужчин
28 июля на Винниччине от удара молнии погибли двое мужчин. Фото: открытые источники

В городе Хмильнык, что в Винницкой области, двое мужчин погибли от удара молнии.

Об этом сообщает сайт "NaПарижі"

Трагедия произошла 28 июля после обеда. На момент несчастного случая товарищи - один из которых является жителем райцентра, а другой из соседнего с городом села Лелитка - находились в беседке недалеко от магазина.

От электрического разряда 25-и 38-летние мужчины погибли на месте. Пострадал от молнии и друг погибших, который находился рядом с беседкой. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении центральной больницы.

"Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, он в сознании. Сейчас угрозы его жизни нет. Находится под постоянным наблюдением врачей", - рассказал дежурный врач реанимационного отделения больницы.

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30 июля в Украине будет жаркая и сухая погода. Грозы ожидаются лишь в западных регионах, кратковременные дожди - на побережье Черного моря.

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Дата
30
июля

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