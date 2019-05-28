Микроавтобус с детьми врезался в грузовик

На Днепропетровщине произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса с детьми. Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком, пострадали 16 детей.

ДТП произошло в 17:00, когда школьники возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По данным полиции, водитель, управлявший микроавтобусом Mercedes Sprinter, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF.

"В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников из города Полтава. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра, их осматривают. Известно, что два ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены", - говорится в сообщении.

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