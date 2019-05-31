Массовое ДТП в Киеве с участием 5 дорогих Mercedes

Масова ДТП в Киеве. Скриншот из видео dtp.kiev.ua

В Киеве произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, пять из которых - Mercedes премиум-сегмента.

На Столичном шоссе сняли видео, как в левом ряду стоят 6 автомобилей-участников дорожного происшествия, 5 из которых - авто премиум-сегмента, сообщает Корреспондент.

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"ДТП в самой бедной стране Европы: Киев, Столичное шоссе до Выдубичей, бюджетники и субсидианты в левом ряду. В лучших традициях дохода 4000 в месяц. На всю семью. На паузе:)", - говорится в комментарии к видео.

Возле села Булдинка в Одесской области на автодороге "Одесса-Южный" произошло смертельное ДТП вечером 30 мая. Там столкнулись автомобили Toyota и ГАЗ. В результате аварии погибло 4 человека.