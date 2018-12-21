Масштабное ДТП на одесской трассе: 10 разбитых авто и автобус в кювете

Утром 21 декабря на трассе Киев-Одесса произошло масштабное столкновение.

Участниками аварии стали более 10 транспортных средств. Причина - сложные погодные условия, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua Утром 21 декабря на трассе Киев-Одесса произошло масштабное столкновение. Участниками аварии стали более 10 транспортных средств. Автобус с пассажирами перевернулся в кювет

"На затяжном спуске у с.Знаменка Ивановского района из-за тумана и гололеда произошло столкновение между грузовиком и автомобилем" Таврия ". Пытаясь избежать ДТП, в кювет съехал автобус сообщением "Одесса-Киев", в салоне которого находились 20 пассажиров. Кроме того, участниками ДТП стали еще несколько автомобилей, которые получили механические повреждения", - рассказали в полиции.

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По предварительным данным, в результате аварии пострадал 1 человек, который обратился за медицинской помощью. Погибших нет.

Автор: od.npu.gov.ua Утром 21 декабря на трассе Киев-Одесса произошло масштабное столкновение. Участниками аварии стали более 10 транспортных средств. Автобус с пассажирами перевернулся в кювет

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, работники ГСЧС и облавтодора, обеспечивающие отвод транспорта и восстановления движения на указанном участке дороги. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами в салоне. Авария произошла на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты около семи утра 21 декабря. Из-за гололеда водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.