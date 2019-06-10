Масштабное ДТП на Львовщине: стало известно точное число пострадавши

ДТП на Львовщине. Фото: ТСН

Число пострадавших в ДТП с участием пяти автомобилей под Львовом выросло до 16 человек.

"В целом пострадали 16. В аварию попали сразу 5 машин: грузовик, микроавтобус и три легковушки. Сначала грузовик столкнулся с микроавтобусом. От резкого торможения с грузовика слетела 200-килограммовая бочка с водой и повредила еще два автомобиля", - сообщает ТСН.

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В городе Золочев Львовской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали 11 человек.