Машина "скорой" сбила мать с ребенком

Во Львове медики на скорой наехали на маму с ребенком. Фото: Rusvesna

Во Львове машина "скорой" сбил мать и ее двухлетнюю дочь.

Инцидент произошел в субботу, 22 декабря, на улице Генерала Чупринки. Соответствующее видео опубликовал депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич в Facebook.

Он отметил, что медики обвинили пострадавших и отказались везти их в больницу, ведь они ехали на вызов.

"Мы ждали такси на тротуаре и от удара сзади я полeтила впeрeд, а ребенок, когда я оглянулась, был ужe далeко под колeсамы машины. Я остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка. Вытащив ее, осмотрела - она ​​была в стрессовом состоянии и ужасно плакала. водитель вышел и сказал, что нас не видел, что я сама во всем виновата. Подошел их сотрудник, сказал что всe видел и он свидетель, что я сама виновата - слишком близко стояла к машине и водитель мeня не мог увидеть ", - рассказала пострадавшая женщина.

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