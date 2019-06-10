Маршрутка столкнулась с легковушкой: есть погибший

В Ровенской области столкнулись рейсовая маршрутка сообщением "Злазне-Ровно" и легковой автомобиль Mazda.
Погиб 22-летний водитель легковушки, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Также пострадали пассажиры иномарки. Их доставили в больницу.
ДТП произошло вблизи села Ставок.
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В Сумской области в результате ДТП погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко. Также погиб его водитель. Он не справился с управлением и вылетел в кювет.
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