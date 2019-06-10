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понедельник, 10 июня 2019 05:25

Маршрутка столкнулась с легковушкой: есть погибший

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В Ровенской области столкнулись рейсовая маршрутка сообщением "Злазне-Ровно" и легковой автомобиль Mazda.

Погиб 22-летний водитель легковушки, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Также пострадали пассажиры иномарки. Их доставили в больницу.

Автор: Нацполиция
  На Ровенщине в столкновении легковушки с маршруткой погиб один человек
На Ровенщине в столкновении легковушки с маршруткой погиб один человек

ДТП произошло вблизи села Ставок.

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В Сумской области в результате ДТП погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко. Также погиб его водитель. Он не справился с управлением и вылетел в кювет.

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