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среда, 19 декабря 2018 07:45

Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
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В Киеве на улице Академика Булаховского произошло ДТП с пострадавшими. Автобус «Богдан» с пассажирами врезался в дерево
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве на улице Академика Булаховского произошло ДТП с пострадавшими. Автобус «Богдан» с пассажирами врезался в дерево
В Киеве на улице Академика Булаховского произошло ДТП с пострадавшими. Автобус «Богдан» с пассажирами врезался в дерево
В Киеве на улице Академика Булаховского произошло ДТП с пострадавшими. Автобус «Богдан» с пассажирами врезался в дерево
В Киеве на улице Академика Булаховского произошло ДТП с пострадавшими. Автобус «Богдан» с пассажирами врезался в дерево

В Киеве на ул. Академика Булаховского произошло ДТП с пострадавшими. Автобус "Богдан" с пассажирами врезался в дерево.

Авария произошла 18 декабря около 21:40. По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по ул. Булаховского в сторону Палладина. В это время по проезжей части бегал мужчина-пешеход. Когда маршрутка приблизилась к нему, он резко выбежал под колеса. Избежать удара не удалось, автобус сбил пешехода и врезался в дерево, пишет Информатор.

Водитель говорил полицейским, что ехал в гараж, но в момент аварии внутри находились пассажиры. В результате пострадал пешеход, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также помощь медиков понадобилась водителю и одной из пассажирок.

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Полицейские рассказали, что головой ударилась и маленькая девочка. Однако ее родители уехали на вокзал, так как спешили на поезд и не дождались медиков.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Действительно ли автобус ехал в гараж и подробности случившегося установит следствие.

Смертельное ДТП с украинскими военнослужащими под Львовом произошла из-за того, что автобус, который влетел в их автомобиль занесло на повороте. Водитель автобуса ехал по заснеженной трассе со скоростью 70 км/ч при разрешенных 40.

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19
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