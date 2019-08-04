Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине

На Ровенщине 18-летний парень повесился после обвинения в изнасиловании 14-летней подруги. Фото - ТСН

На Ровенщине 18-летний Александр Олейник покончил с собой. Его на 4 года младшая подруга после интима обвинила в изнасиловании.

Как рассказывают родные парня, родители школьницы начали требовать у них деньги. В случае, если им не заплатят - обещали парня отправить за решетку. Юноша таких обвинений не выдержал, пошел в лес, где и повесился, сообщает ТСН.

Люди говорят, что девушка с Сумщины гостила у бабушки. Накануне пришла в компанию к ребятам, где был и Александр. Школьница выдавала себя за старшую - что ей 17-18 лет. На месте, где якобы произошло изнасилование, нашли средства контрацепции и бумажки от конфет. Отец Саши убежден, что если бы ее сын тянул девушку силой, то это слышал бы пол деревни. Однако через несколько дней в село приехали родители школьницы и пошли в полицию.

"Мать девушки обратилась в полицию, это жительница Сумской области, о том, что ее несовершеннолетняя дочь вступила в половые отношения с местным 18-летним парнем без согласия", - говорит руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ровенской Антон Крук.

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В полиции начали допросы свидетелей. Именно тогда родители школьницы вроде предложили родителям парня решить дело за деньги. От первой попытки повеситься Александра спасла его бабушка, однако парень сбежал и повесился.

Село от этой новости взбунтовалось, едва не дошло до самосуда. Наконец, родители вместе с "потерпевшей" дочерью должны были уехать.

В полиции проводят дополнительные проверки и экспертизу в этом деле. Если окажется, что Александр не насиловал девушку, ее могут привлечь к ответственности за ложные показания. Вероятно, будет рассматриваться следователями и вопрос о доведении до самоубийства.

Парня нашли в петле в лесу вблизи села Глинное Рокитновского района Ровенской области. Его искали около суток. Накануне исчезновения его обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Однако о самом факте изнасилования еще ничего неизвестно, так как полиция проводит следственные действия.