Лежала полураздетая под ветками: в лесу нашли мертвой пропавшую женщину

В лесу в Запорожской области нашли тело 77-летней женщины. Ее искали 4 дня. Фото - Акцент

7 октября в лесу возле города Каменка-Днепровская Запорожской области нашли тело 77-летней женщины. Была полураздетая, прикрытая ветками.

Женщина исчезла 4 дня назад. Последний раз родственники ее видели 4 октября, на следующий день написали заявление в полицию, пишет "Медиа Центр".

Поиски не останавливались ни днем, ни ночью. Тело женщины обнаружили в лесу сами родственники и сообщили в полицию.

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На месте работала следственно-оперативная группа. Точную причину смерти установит экспертиза.

На Сумщине в лесу возле базы отдыха нашли повешенной 29-летнюю женщину. Находилась в розыске как без вести пропавшая с 21 августа.