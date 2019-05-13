Легковушка протаранила полицейский автомобиль

Фото: dtp.kiev.ua

13 мая в Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane.

Экипаж патрульных направлялся по вызову по улице Любецкой, другая машина ехала по Чорновола, сообщает издание "Высокий вал".

19-летний водитель за рулем легковушки не предоставил преимущество в движении полицейской машине и проигнорировал знак "Стоп", в результате чего произошло лобовое столкновение.

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В результате аварии пострадали 2 сотрудника полиции. У них обоих диагностировали черепно-мозговые травмы, а также ушибы различной степени.

Водитель Renault Mеgane отделался незначительными ушибами. Его доставили в медицинское учреждение, где он сдал анализ на содержание алкоголя и наркотических веществ. Результаты анализов, по данным полиции, пока неизвестны. По факту ДТП ведется следствие.

В Мариуполе в аварию попал автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать 2 тяжелораненых бойцов.