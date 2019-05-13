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понедельник, 13 мая 2019 13:39

Легковушка протаранила полицейский автомобиль
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В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane
Фото: dtp.kiev.ua
В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane
В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane
В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane
В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane

13 мая в Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane.

Экипаж патрульных направлялся по вызову по улице Любецкой, другая машина ехала по Чорновола, сообщает издание "Высокий вал".

19-летний водитель за рулем легковушки не предоставил преимущество в движении полицейской машине и проигнорировал знак "Стоп", в результате чего произошло лобовое столкновение.

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В результате аварии пострадали 2 сотрудника полиции. У них обоих диагностировали черепно-мозговые травмы, а также ушибы различной степени.

Водитель Renault Mеgane отделался незначительными ушибами. Его доставили в медицинское учреждение, где он сдал анализ на содержание алкоголя и наркотических веществ. Результаты анализов, по данным полиции, пока неизвестны. По факту ДТП ведется следствие.

В Мариуполе в аварию попал автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать 2 тяжелораненых бойцов.

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Дата
13
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