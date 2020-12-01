Комиссия расследовала смерти пациентов с коронавирусом

В Жовкве умерли два человека с коронавирусом. Фото: Reuters

Комиссия департамента здравоохранения 2 дня работала в Жовковской центральной районной больнице.

Там умерли двое пациентов с Сovid-19. Комиссия отобрала объяснение у медицинских работников и представителей администрации, сообщил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис передает Львовская ОГА

"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не совершила никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - сказал он.

В Жовкивский районный совет подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.

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Работа департамента на этом не закончится. Комиссия проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим.

В Жовквовской районной больницы на Львовщине умерли двое пациентов в возрасте 61 и 66 лет подключены к аппаратам ИВЛ, которые не работали. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.