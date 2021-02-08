Коллекторы шантажировали должников порнографическим контентом с их изображениями

Разоблачили группу коллекторов, которые предоставляли кредитные услуги. А в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов порнографическим контентом с их изображениями. Фото: t.me/UA_National_Police

Киберполиция разоблачила группу коллекторов, которые создавали порнографический контент с изображениями клиентов.

Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов, сообщили в Нацполиции.

"Участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали 2 финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее угрожали распространить такие материалы и устроить физическую расправу", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя

По предварительным подсчетам, злоумышленники отправили более 360 тыс. угроз гражданам из разных регионов Украины.

Полицейские провели 50 одновременных обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице. Изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и "черновые" записи.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

В Николаеве женщина выстрелила в ногу коллектору, который пришел требовать долг по кредиту. Инцидент произошел в частном доме на ул. Корабелов, 11. В полиции информацию подтвердили. Говорят, муж подозреваемой задолжал финансовому учреждению около 150 тыс. грн. Поэтому работники банка пришли, чтобы проверить состояние квартиры, которая находится в залоге и есть в собственности банка.