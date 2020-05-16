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суббота, 16 мая 2020 23:09

Киевлянин пытался продать кокаина на 30 тысяч долларов

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Киевлянин пытался продать кокаина на 30 тысяч долларов
У киевлянина изъяли полкило кокаина. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности задержали киевлянина, который пытался продать полкило кокаина стоимостью более 30 000 долларов.

Киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Клиентов искал через знакомых, в том числе в криминальных кругах.

Наркодилеру грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Следственные действия продолжаются, устанавливают каналы поступления изъятого кокаина и связанных с наркобизнесом лиц для привлечения к ответственности.

В середине апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал 13 участников преступной группы.

Их подозревают в массовом производстве и сбыте метадона на территории Киева и Киевской области.

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