Киевлянин пытался продать кокаина на 30 тысяч долларов

У киевлянина изъяли полкило кокаина. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности задержали киевлянина, который пытался продать полкило кокаина стоимостью более 30 000 долларов.

Киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Клиентов искал через знакомых, в том числе в криминальных кругах.

Наркодилеру грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В порту обнаружили 53 килограмма хитро упакованного кокаина

Следственные действия продолжаются, устанавливают каналы поступления изъятого кокаина и связанных с наркобизнесом лиц для привлечения к ответственности.

В середине апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал 13 участников преступной группы. Их подозревают в массовом производстве и сбыте метадона на территории Киева и Киевской области.