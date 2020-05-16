Киевлянин пытался продать кокаина на 30 тысяч долларов

Сотрудники Службы безопасности задержали киевлянина, который пытался продать полкило кокаина стоимостью более 30 000 долларов.
Киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона, сообщает пресс-центр СБУ.
Клиентов искал через знакомых, в том числе в криминальных кругах.
Наркодилеру грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Следственные действия продолжаются, устанавливают каналы поступления изъятого кокаина и связанных с наркобизнесом лиц для привлечения к ответственности.
В середине апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал 13 участников преступной группы.
Их подозревают в массовом производстве и сбыте метадона на территории Киева и Киевской области.
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