Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими

Киевляне подрались с полицейскими. ФОТО: УНИАН

В Пуще-Водице полицейские подрались с группой местных жителей из-за демонтажа беседок для отдыха.

Инцидент произошел 11 сентября на берегу озера Карачун, передает "Киев оперативный"

Причиной драки стали беседки, которые должны были забрать коммунальщики, потому что сооружения были установлены незаконно. Один из мужчин начал мешать и напал на копов. Впоследствии его пытались поддержать другие местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение на инкассаторов: задержали одного из подозреваемых

Полицейские применили силу и молодого человека задержали. Беседки демонтировали.

В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты.