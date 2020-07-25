Карета "скорой" попала в ДТП

В салоне легкового автомобиля оказались зажатыми три человека Фото: ГУ ДСНС Украины в Хмельницкой области

В Каменец-Подольском на Хмельнитчине, столкнулись легковушка Honda Accord и автомобиль скорой помощи.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная, сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Хмельницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль загорелся во время движения

В результате происшествия в салоне легкового автомобиля зажатыми оказалось трое людей. Их всех деблокировали с помощью специнструмента. Всех пострадавших - водителя и двух пассажиров передали медикам.

Всего на момент ДТП в салоне Honda Accord находилось четыре человека, а в "скорой" пятеро. Сейчас правоохранители выясняют причину ДТП.

Национальная полиция начала профилактическую отработку "Безопасное шоссе" на дорогах Украины, которое продлится до конца лета.