Карета "скорой" попала в ДТП

В Каменец-Подольском на Хмельнитчине, столкнулись легковушка Honda Accord и автомобиль скорой помощи.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная, сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Хмельницкой области.
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В результате происшествия в салоне легкового автомобиля зажатыми оказалось трое людей. Их всех деблокировали с помощью специнструмента. Всех пострадавших - водителя и двух пассажиров передали медикам.
Всего на момент ДТП в салоне Honda Accord находилось четыре человека, а в "скорой" пятеро. Сейчас правоохранители выясняют причину ДТП.
Национальная полиция начала профилактическую отработку "Безопасное шоссе" на дорогах Украины, которое продлится до конца лета.
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