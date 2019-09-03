Известно, чье тело нашли на свалке

40-летнюю женщину, которую нашли убитой на свалке в Лозовой на Харьковщине, звали Ирина.
Она работала официанткой в кафе "Малибу" и "Колумб". Об этом в Facebook рассказала Валентина Павленко.
По словам местных жителей, убийство произошло около магазина подарков и косметики "Натали", который расположен на территории 5-го микрорайона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расчлененный труп на свалке: полиция установила личность женщины
"Я так поняла, что ее убили где-то за домом №21. Там было огорожено, полиция вещи нашла, опрашивали людей, которые живут рядом", - добавила Ирина Турчан.
Убийство произошло на бытовой почве. Таковы предварительные выводы местной полиции. Мотив и личность убийцы устанавливается.
Обнаженное тело женщины нашли на свалке в Лозовой на Харьковщине утром 2 сентября. Ужасную находку увидел водитель мусоровоза, приехавший разгружаться. Женщине перерезали горло.
Комментарии