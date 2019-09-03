Известно, чье тело нашли на свалке

В Харьковской области на свалке нашли труп женщины. Ей перерезали горло. Фото - ТРК "Сигма"

40-летнюю женщину, которую нашли убитой на свалке в Лозовой на Харьковщине, звали Ирина.

Она работала официанткой в ​​кафе "Малибу" и "Колумб". Об этом в Facebook рассказала Валентина Павленко.

По словам местных жителей, убийство произошло около магазина подарков и косметики "Натали", который расположен на территории 5-го микрорайона.

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"Я так поняла, что ее убили где-то за домом №21. Там было огорожено, полиция вещи нашла, опрашивали людей, которые живут рядом", - добавила Ирина Турчан.

Убийство произошло на бытовой почве. Таковы предварительные выводы местной полиции. Мотив и личность убийцы устанавливается.

Обнаженное тело женщины нашли на свалке в Лозовой на Харьковщине утром 2 сентября. Ужасную находку увидел водитель мусоровоза, приехавший разгружаться. Женщине перерезали горло.