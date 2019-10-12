Из окна столичного Института сердца выпрыгнул пациент

В Киеве из окна Института сердца выпрыгнул пациент. Фото - Ракурс

12 октября в Киеве с отделении Института сердца по ул. Братиславской, 5а выпрыгнул 26-летний мужчина.

Он является пациентом заведения. Прыгал с 4-го этажа, но остался жив, пишет Информатор.

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Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Что именно стало причиной такого поступка - неизвестно. Детали инцидента выясняются.

В течение недели пациенты трех больниц на Львовщине покончили с собой. 81, 37 и 66-летний пациенты выпрыгнули из окон различных медицинских учреждений.