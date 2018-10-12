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пятница, 12 октября 2018 16:59

"Герой" парковки избил мужчину

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В Киеве "герой" парковки на автомобиле Mazda 6 с номерами АА 0571 АР избил мужчину, которому преградил выезд.

"Существо на переднем плане несколько раз ударило в челюсть подилого мужчину (видно левее), который ожидал, пока его машину разблокирует "герой парковки". Он и я ждали как минимум 10 минут. Я и еще один свидетель предлагали пострадавшему написать заявление в полицию, но он отказался. К большому сожалению, если ты не депутат, рассчитывать на правосудие за удар в челюсть в нашей стране бесполезно. Пусть наказание, даже в виде такой славы, найдет "героя", - написала в Facebook свидетель инцидента Наталья Соловьева, опубликовав соответствующее фото.

Автор: Facebook Натальи Соловьевой
  В Киеве «герой» парковки избил мужчину, которому преградил выезд
В Киеве «герой» парковки избил мужчину, которому преградил выезд
 

В комментариях к посту пользователи сети отмечают, что пожилой мужчина - непростой человек, не зря же он отказался от полиции.

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"Тихо-тихо. Дяденька - не из простых. И так просто это животному не пройдет. Вопрос только немного во времени. Уже вечером его пробьют по базам, и вскоре он будет счастлив ответом. Не зря отказались от полиции. Свидетели и резонанс дядечке не нужны", - добавил Александр Шкурат.

 

В Киеве одному из водителей, который припарковался в пешеходной зоне и перекрыл проход, положили на капот кусок бетона.

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Дата
12
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45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

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