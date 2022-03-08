Эвакуация из Сум: оккупанты открыли огонь по второй колонне

Вторая колонна с мирным населением из Сум, которая планировалась на 13:00, не уехала.
Российские танки открыли огонь в направлении выезда из города, сообщает "Сегодня".
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Автобусы из Полтавщины с сумчанами уехали на стоянку в депо.
Тем временем первая эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область, сообщил в 12:43 глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
В Сумах 8 марта был создан зеленый коридор, начался первый этап эвакуации мирного населения. Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 09:00 до 21:00.
35 автобусов уже выехали из Полтавской области в Сумы, чтобы эвакуировать людей. В колонне – представители Красного Креста, медики. Направлены также 20 тонн гуманитарной помощи: еда и лекарства.
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