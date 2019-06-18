Экс-боец АТО угрожал взорвать дом

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В поселке Дымер Киевской области 55-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать дом.

Оказалось, что мужчина - ветеран АТО, из зоны боевых действий привез взрывчатку, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

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"Мужчина был пьян. Заявил, что у него есть 3 мешочка с порохом, которыми он намеревался взорвать дом. Во время осмотра помещения правоохранители также обнаружили 237 патронов к автоматическому оружию. Боеприпасы работники полиции изъяли, а также выяснили, что все это мужчина привез из зоны АТО, где принимал участие в боевых действиях", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

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