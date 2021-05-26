Двое пьяных напали на патрульных

В Днепропетровской области двое мужчин напали на патрульных. Фото: npu.gov.ua

В деревне Мирное Днепропетровской области двое местных жителей напали на полицейских.

Инцидент произошел 25 мая около 22:00 на автодороге Н-23 при оформлении административного протокола на водителя, который нарушил правила дорожного движения, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль, который двигался без освещения. При составлении административного протокола к ним подошли двое пьяных местных жителей. Мешали работе. На замечание полицейских и водителя мужчины не реагировали и проявляли агрессию. Продолжая конфликтную ситуацию, они напали на полицейских с кулаками. Те задержали нападавших", - сказано в сообщении.

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Следователи сообщили фигурантам дела о подозрении. Им грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения - содержание под стражей.

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