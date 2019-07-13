Двое детей подорвались во дворе у деда: первые подробности

На Ровенщине от взрыва погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Дети пришли навестить деда. Фото - Корреспондент.net

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в поселке Смига Дубенского района Ровенской области от взрыва погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат.

Взорвалось в подсобном помещении 59-летнего деда детей. Известно, что он любил собирать различный металлолом. Также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживали в доме напротив. Пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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