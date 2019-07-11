ДТП с украинцами в ​​Польше: уточнили информацию о жертвах и пострадавших

В Польше в смертельную аварию попал микроавтобус с украинцами. Погибла 16-летняя пассажирка. Фото: facebook.com/ospstarezukowice

В результате столкновения микроавтобуса с украинцами и грузовика на трассе в Польше погибла 16-летняя девушка.

Еще 4 украинцев получили травмы. Об этом сообщили в генконсульстве Украины в Кракове, передает "Укринформ".

Как отмечается, пострадавших доставили в региональные госпитали, информация об их состоянии уточняется.

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Всего в микроавтобусе на украинской регистрации ехали 9 граждан Украины. По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса при неустановленных обстоятельствах врезался в грузовик. Причины ДТП устанавливает полиция.

Смертельная авария произошла 11 июля около 2:50. Между польскими городами Дембица и Тарнив в направлении Кракова микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинцами в ​​салоне врезался в прицеп грузовика, который ехал впереди.