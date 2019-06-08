Дочь Гриценко попала в аварию

Младшая дочь политика Анатолия Гриценко Анна попала в аварию.
ДТП произошло в Одессе в субботу, 7 июня около 15.00, написал Гриценко в Facebook
В автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию, врезался легковой Mercedes. Серьезных повреждений никто не получил.
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"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удары по руке и лицу. Кровь на губах, но серьезных травм нет", - написал Гриценко.
В Харькове в аварии пострадали около 10 пассажиров автобуса. Состояние пострадавших уточняется. Происшествие произошло примерно в 8:30, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
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