Диверсанты начали делать метки на крышах – соцсети

Нужно проверить, нет ли меток на крыше. Фото: mukachevo.net

В соцсетях появилась информация, что вражеские диверсанты делают метки на крышах домов.

Эти метки артиллерия оккупантов использует как мишень.

Нужно проверить, заперт ли у вас вход на крышу.

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Если это не так, нужно проверить крышу.

Оккупанты устанавливают на земле специальные маячки для наведения ракет. Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины, говорится в сообщении на фейсбук-странице Отделения полиции 2 Ривненского РУП ГУНП в Ривненской области.