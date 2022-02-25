Диверсанты начали делать метки на крышах – соцсети

В соцсетях появилась информация, что вражеские диверсанты делают метки на крышах домов.
Эти метки артиллерия оккупантов использует как мишень.
Нужно проверить, заперт ли у вас вход на крышу.
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Если это не так, нужно проверить крышу.
Оккупанты устанавливают на земле специальные маячки для наведения ракет.
Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины, говорится в сообщении на фейсбук-странице Отделения полиции 2 Ривненского РУП ГУНП в Ривненской области.
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