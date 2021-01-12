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вторник, 12 января 2021 00:56

Бывший зэк, отсидевший за убийство, сломал запястье патрульному

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Бывший зэк, отсидевший за убийство, сломал запястье патрульному
Мужчина сломал запястье патрульному. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина сломал запястье патрульном полицейскому, который приехал на вызов.

О семейной ссоре в полицию сообщила несовершеннолетняя девушка. Она сказала, что пьяный отчим угрожает физической расправой ей и ее матери, сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

На место происшествия прибыли патрульные. Они попытались прекратить конфликт мирным путем, однако мужчина на замечания не реагировал, толкал полицейских и вел себя агрессивно.

Правоохранители приняли решение задержать его. Мужчина начал сопротивляться и ударил полицейского, сломав ему запястье.

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Хулигана задержали. Выяснилось, что он недавно вышел из тюрьмы, где сидел за умышленное убийство. Кроме этого, злоумышленник систематически привлекался к административной ответственности за семейное насилие.

Задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В Белой Церкви мужчина поссорился со своей сожительницей и в гневе убил мужчину, который стоял на балконе в подъезде.

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