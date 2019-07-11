Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП

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11 июля около 2.50 в Польше в смертельную аварию попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали украинцы.

Между городами Дембица и Тарнив в направлении Кракова бус врезался в прицеп грузовика, который ехал впереди. Погибла 18-летняя пассажирка, по информации местных спасателей.

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Еще 6-ро пассажиров микроавтобуса получили ранения. Информации о степени тяжести и характере травм пока не сообщается.

Все обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Украинский автобус разбился в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Следовал по маршруту Киев - Свиноуйсце. Погиб водитель, еще двое пассажиров госпитализированы в больницу в Поддембице. Всего в автобусе было 15 человек.