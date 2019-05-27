Братья погибли в страшной аварии

В Сторожинце Черновицкой области в смертельной аварии погибли 2 брата.

Трагедия произошла 27 мая около часа ночи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Компания ехала автомобилем Mercedes-Benz 270 CDI в направлении села Панка. За рулем был 22-летний местный житель, он пытался совершить обгон попутного транспорта. Не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в бетонный мост", - говорится в сообщении.

Автор: cv.npu.gov.ua В г. Сторожинец Черновицкой области в смертельной аварии погибли два брата

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Водитель погиб на месте. 4 пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет с травмами различной тяжести доставили в Сторожинецкую центральную районную больницу. Один из них - 16-летний брат водителя, умер во время оказания медицинской помощи.

Автор: cv.npu.gov.ua В г. Сторожинец Черновицкой области в смертельной аварии погибли два брата

Тела умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство.

Близ села Шаповаловка Конотопского района Сумской области столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ-2107. Погибли 4 человека.