Боролся за наследство: мужчина угрожал взорвать родственников

Мужчина требовал у родственников 30 тыс. грн наследства. Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина угрожал взорвать своих родственников из-за наследства.

Как отмечается, мужчина терроризировал родню уже в течение двух лет. В частности он отправил родственникам СМС с угрозой, что если ему не отдадут 30 тыс. грн наследства, он подорвет их. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Более того, злоумышленник изготовил предмет, внешне похожий на "взрывное устройство" и такой подарок прикрепил на металлические ворота гаража. Опасный предмет имел вид пакета из-под сока, к которому был примотан телефон с проводами. Найдя его, испуганные хозяева сразу вызвали работников полиции ", - говорится в сообщении.

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Взрывчатка оказалась муляжом.

Правоохранители задержали мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Мужчина требовал у родственников 30 тыс. грн наследства. Фото: Нацполиция

В селе Подгорцы, Обуховского района, сотрудники полиции успели потушить мужчину, который облил себя бензином и поджег. Конфликт произошел между мужчиной и его бывшей женой из-за имущества.