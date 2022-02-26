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суббота, 26 февраля 2022 07:17

Спецтема: Напад Росії на Україну

Более сотни убитых оккупантов, враг разбегается: Харьковщина мужественно обороняется

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Более сотни убитых оккупантов, враг разбегается: Харьковщина мужественно обороняется
Российские окупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня

Российский оккупант понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков зашли в город, после чего были уничтожены и контроль был восстановлен нашими войсками. После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и областная больница. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие", - отметил он.

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По его словам, ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага.

"Их цель - завербовать гражданское население, определить цели и закладки электронных меток для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным! Фиксируем повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и прочей критически" важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения", - добавил глава Харьковской ОГА.

Синегубов сообщил, что комендантский час завершен. Однако передвигаться по городу опасно:

"Выходить из укрытий опасно! Ожидаем массивного обстрела наших позиций по вражеской артиллерии и самолетам".

24 февраля украинские воины сожгли четыре танка россиян на объездной дороге Харькова. Уничтожили не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. Задерживали диверсантов в течение двух последних дней.

Российские окупанты обстреливали Харьков из реактивных систем залпового огня.

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