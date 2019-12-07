Белые медведи подступили к жилищам россиян

Белые медведи страдают из-за теплой зимы

Более 50 белых медведей собрались на окраине села Риркарпий Иультинського района Чукотского автономного округа России - из-за таяния льда в Арктике животным некуда идти, говорят экологи.

Об этом сообщает российское представительство Всемирного фонда дикой природы.

Причиной необычной активности белых медведей стали изменения климата, а именно повышение температуры окружающей среды,-за чего не заледенела прибрежная вода в Арктике.

56 животных скопились в районе площадью четверть квадратного километра возле села Риркарпий. Местные жители (в селе их проживает менее тысячи) опасаются, что медведи могут пробраться в дома, поэтому организовали патрули и поставили ограждения.

"Мы создали точку прикорма из остатков моржей, которые мы собрали вдоль берега. Если не будет сильных заморозков, морской лед не образуется, и медведи останутся на берегу", - сказала представительница организации "Медвежий патруль" Татьяна Миненко.

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По данным Российской метеорологической службы, до 11 декабря температура в регионе должна снизиться достаточно для того, чтобы образовался прибрежный лед и медведи оставили окраины села.