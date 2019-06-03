Автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе

В городе Вышгород Киевской области автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми.
ДТП произошло на улице Шолуденко. Об этом сообщает УНН.
Пострадавшая женщина - сотрудница Вышгородской больницы, с ней были ее внучки - восьми и четырех лет.
Женщина получила серьезные травы, младшая девочка также ранена. Пострадавших забрала "скорая".
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На месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП выясняются.
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