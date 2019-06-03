Автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе

На пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с внуками. Фото: ТСН

В городе Вышгород Киевской области автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми.

ДТП произошло на улице Шолуденко. Об этом сообщает УНН.

Пострадавшая женщина - сотрудница Вышгородской больницы, с ней были ее внучки - восьми и четырех лет.

Женщина получила серьезные травы, младшая девочка также ранена. Пострадавших забрала "скорая".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские

На месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП выясняются.

На Житомирской трассе под Киевом автомобиль BMW на высокой скорости врезался в припаркованный грузовик. Легковушка почти полностью зашла под прицеп, водитель погиб мгновенно.