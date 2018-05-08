Авто бизнесмена расстреляли на стоянке

В Киеве неизвестные открыли огонь по автомобилю бизнесмена Вадима Бермана. Фото - Корупция.Инфо

В Киеве неизвестные открыли огонь по автомобилю бизнесмена Вадима Бермана. Известно, что инцидент произошел в Печерском районе на ул. Цитадельная, 5/9.

Владелец обнаружил в своем припаркованном авто следы от пуль, сообщает cvnews.cv.ua.

Вадим Берман является директором фирмы "ТД Весма", которая регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов для Национальной полиции и Государственного управления делами.

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По неофициальной информации, правоохранители считают расстрел авто предупреждением от конкурентов Бермана на бензиновом рынке.

На улице Старонаводницкой в ​​Печерском районе вчера среди бела дня произошла перестрелка. По предварительной информации, у двух бизнесменов тут была деловая встреча, которую они проводили в автомобиле, припаркованном на обочине. Но вдруг "появился черный джип" БМВ ", из которого обстреляли авто, причем" БМВ "даже не притормозил. Мужчину, сидевшего со стороны водителя, легко ранили в руку.