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четверг, 28 февраля 2019 07:37

"Я - блоггер" - нетрезвый водитель угрожал патрульным

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&quot;Я - блоггер&quot; - нетрезвый водитель угрожал патрульным
В Хмельницком нетрезвый водитель угрожал патрульным полицейским большим количеством подписчиков. Фото - facebook.com/khmelpolice

В Хмельницком нетрезвый водитель угрожал патрульным полицейским большим количеством подписчиков.

Правоохранители остановили 31-летнего водителя BMW 318 на ул. Панаса Мирного за нарушение правил дорожного движения. Увидев у него явные признаки опьянения, предложили мужчине пройти осмотр, но тот отказался. Видео инцидента обнародовала патрульная полиция Хмельницкой области.

"Я блоггер и у меня много подписчиков, я сейчас быстро поставлю вас всех на место и уже завтра вы сами принесете мне мое изъято водительское удостоверение", - сказал мужчина.

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В полиции отмечают, что "блоггер" провоцировал патрульных на применение спецсредств, обзывая их и снимая все на телефон. Когда провокации не удались, мужчина начал плакать и рассказывать, что с лишением водительских прав его семья останется без единого финансового дохода, утверждают в полиции.

В итоге патрульные оформили на хмельничанина протоколы за управление автомобилем с признаками опьянения и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и направили их в суд.

В Киеве полицейские задержали следователя Государственного бюро расследований за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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