33-летний мужчина совершил самоубийство в больничной палате

В больнице Харькова повесился 33-летний мужчина. Фото - sq.com.ua

В больнице на ул. Краснодарской в ​​Харькове нашли в петле 33-летнего мужчину.

Тело обнаружили в палате. Мужчина, который был на стационарном лечении, покончил жизнь самоубийством, по предварительным данным Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пациент избил медиков и выпрыгнул из окна

Известно, что при жизни он неоднократно высказывал намерения покончить с собой.

Тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства выясняются.

В течение недели пациенты трех больниц на Львовщине покончили с собой. 81, 37 и 66-летний пациенты выпрыгнули из окон различных медицинских учреждений.