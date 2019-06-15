33-летний мужчина совершил самоубийство в больничной палате

В больнице на ул. Краснодарской в Харькове нашли в петле 33-летнего мужчину.
Тело обнаружили в палате. Мужчина, который был на стационарном лечении, покончил жизнь самоубийством, по предварительным данным Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Известно, что при жизни он неоднократно высказывал намерения покончить с собой.
Тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства выясняются.
В течение недели пациенты трех больниц на Львовщине покончили с собой. 81, 37 и 66-летний пациенты выпрыгнули из окон различных медицинских учреждений.
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