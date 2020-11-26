30-летний мужчина подорвал себя в доме

Ветеран АТО 30-летний Сергей Пеньожко подорвал себя в доме. Фото: 33kanal.com

В селе Дашковцы Литинского района Винницкой области погиб ветеран АТО 30-летний Сергей Пеньожко. Подорвал себя в доме. В результате взрыва сгорело пол дома, пострадали документы.

Сергей воевал 4 года. После возвращения немного работал на предприятии. Те, кто знал погибшего до сих пор не могут понять, почему он решился на этот шаг.

"Мы шокированы и не можем сдержать слез. В свое время Сергей учился в Винницкой школе №34 до девятого класса. Потом ученики разбежались кто куда. Был неплохим парнем, дружелюбным, не из хулиганов, уравновешенный. Когда началась война, Сергей не колебался и пошел защищать наш мир и покой. Четыре года пробыл на фронте, после вернулся домой. Имел ранение, пулю в голове. Сидел на антидепрессантах. Собственной семьи не успел создать, поэтому дорожил мамой, отчимом и младшим братом", - рассказали знакомые погибшего, передает "33 канал".

Семья у Сергея порядочная, купили дом в Дашковцах около 10 лет назад, говорят односельчане.

"Сергей был умным парнем. Но после войны с ним произошел странный инцидент - он сидел с кумом, что-то праздновали, и вдруг Сергей выпустил себе пулю в голову. Спасти его тогда удалось. То есть какие-то проблемы с нервной системой могли быть после войны, потому что этот парень смотрел в глаза смерти не раз. Что касается этого ЧП, то родственники говорят, что тротиловую шашку подорвал. Вывел брата на улицу, а сам это все совершил", - рассказали.

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В областной полиции информацию о трагическом инциденте подтвердили. На момент его совершения дома никого не было, кроме погибшего.

"Он привел в действие взрывное вещество и в результате взрыва погиб на месте. Ранее он уже высказывала суицидальные настроения. По данному факту открыто уголовное производство - "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", - говорят в полиции.

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