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суббота, 09 мая 2020 18:29

17-летнюю девушку подозревают в убийстве иностранца

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17-летнюю девушку подозревают в убийстве иностранца
Иностранца нашли мертвым с ножевым ранением. Фото: Нацполиция

В Тернополе правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве студента-иностранца.

"Тернопольские правоохранители оперативно раскрыли убийство 24-летнего студента-иностранца. В совершении тяжкого преступления правоохранители подозревают 17-летнюю жительницу Тернопольского района. Несовершеннолетнюю задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, около 4 часов утра в полицию поступила информация от врачей бригады скорой медицинской помощи о том, что по месту жительства они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. На месте происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний гражданин Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

Тогда правоохранители опросили соседей, возможных свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения.

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"Таким образом оперативно установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства", - сообщили в полиции.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В Ровенской области 38-летняя женщина нашла зарезанным своего 51-летнего сожителя. В убийстве подозревают 18-летнего сына женщины.

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