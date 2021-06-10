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четверг, 10 июня 2021 22:12

17-летняя студентка "вышла" из окна. Почему друзья не верят в самоубийство

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17-летняя студентка &quot;вышла&quot; из окна. Почему друзья не верят в самоубийство
Во Львове студентка 17-летняя Ирина Квас выпала из окна седьмого этажа общежития. Друзья и знакомые не верят в версию самоубийства. Фото: Facebook Ирина Квас

Во Львове студентка 17-летняя Ирина Квас погибла в результате падения из окна седьмого этажа общежития. По версии полиции, девушка совершила самоубийство. Однако друзья и знакомые студентки в это мало верят.

Ирина родом из города Яворов на Львовщине. Училась в технико-экономическом колледже Национального университета "Львовская политехника" на специальности "правоведение". В комнате жила одна - всегда приветливая, а не депрессивная, ничего удивительного ни в последнее время, ни ранее, в ее поведении не замечали. В общежитии все шокированы случившимся. Ведь в то трагическое утро бездыханное тело девушки на асфальте под окнами общежития нашли сами студенты, они и вызвали "скорую".

"Училась хорошо, тихая, спокойная была. Ни с кем не конфликтовала. К тому же - спортсменка. Мечтала стать юристом. Она не могла с собой такого совершить", - говорят однокурсники Ирины, передает УНИАН.

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Ирина Квас была профессиональной спортсменкой, спортом начала заниматься в 11 лет. В свое время родители привели ее на занятия в детско-юношескую спортивную школу в Яворове, и она буквально "заболела" спортом, неоднократно занимая призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу.

В 2019 году Ирина завоевала золото чемпионата Украины в Коломые Ивано-Франковской области. А в мае 2021-го сборная Львовщины, в составе которой была и Ирина, получила ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу. В том числе и бронзу. В областной федерации предпочитают не вдаваться в подробности трагического инцидента, ссылаясь на тайну следствия и запрет от родных.

Что привело к трагическому случаю, должно установить следствие. По официальной версии, Ирина накануне поссорилась с своим парнем. Якобы это и стало причиной самоубийства. Она закрылась в своей комнате в общежитии, а на рассвете сделала роковой шаг из окна.

Однако друзья и знакомые Ирины в версию самоубийства не верят. Говорят, она была слишком спокойной и одновременно сильной личностью, чтобы такое совершить, подавала успехи в спорте.

"Она была чемпионкой и получила золото чемпионата Украины. Это же не простая девушка, и не могла она совершить самоубийство. Конечно, легче всего списать на это. Но правоохранительные органы должны раскрыть это дело. Возможно, ей "помогли", возможно, спровоцировали, возможно , подстроили", - говорят товарищи по команде Ирины.

В января 2019 года на своих страницах в соцсетях Ирина сообщила друзьям, что находится "в отношениях". Хотя в профиле информация об этом отсутствует. Друзья Ирины говорят, что не знают лично ее парня. Но рассказывают, что пара часто ссорилась.

8 июня около 6:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что во Львове на ул. Лисинецкая от травм, полученных в результате падения с высоты, погибла девушка. Дело расследуют как умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

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