17-летний всадил нож полицейскому в грудь

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В Запорожье 17-летний парень всадил в грудь нож полицейскому вечером 25 декабря.

Патрульный был вне службы, шел по своим делам и заметил, как неизвестный копается в земле. Понял, что пытается найти наркотики. Представился и сделал ему замечание. На что тот начал агрессивно бросаться на патрульного, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Мужчина ударил полицейского ножом в грудь и убежал. Раненый позвонил на 103 и вызвал "скорую". Медики передали сообщение в полицию. Экипаж полиции задержал нарушителя в доме напротив места происшествия. Им оказался 17-летний житель Запорожья. У задержанного обнаружили нож", - говорится в сообщении.

Патрульного госпитализировали в больницу с проникающим ранением грудной клетки и прооперировали.

Продолжаются следственные действия.

В Одессе задержали военнослужащего, ранил ножом сослуживца и полицейского. Инцидент произошел на улице Василия Стуса в Малиновском районе, якобы на территории складов Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.