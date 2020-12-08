17-летнего парня, который подорвался на пастбище, не смогли спасти

В руках 17-летнего Максима Медяника с Сараты в Одесской области разорвалась граната. За его жизнь врачи боролись 15 дней. Фото: Роман Медяник

В Одессе умер 17-летний Максим Медяник с Сараты, в руках которого взорвалась граната. За его жизнь боролись врачи детской областной больницы. Ему ампутировали руку, которую разорвало. И ступню, поскольку началась гангрена. В правом глазу был осколок. Состояние парня было тяжелое.

Максима не стало сегодня, 8 декабря. Об этом сообщил его дядя Роман Медяник.

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"Максима уже нет с нами. Мы сделали все, что в наших силах", - сообщил он.

За 2 дня до смерти Максима вывели из искусственной комы. Он пришел в себя, реагировал на обращения врача, но все же находился на поддержке аппаратов.

Трагедия произошла 24 ноября вблизи поселка Сарата Одесской области. Тогда сообщалось, что пастух шел полем. У него под ногами взорвался неизвестный предмет. Он частично потерял руку и находился в реанимационном отделении районной больницы. Оттуда парня перевезли в область.