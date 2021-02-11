Затянет облаками, ударит мороз: погода испытает украинцев 12-18 февраля

Ближайшую неделю в Украине будет держаться морозная погода. Температура продолжит опускаться на несколько градусов. Небо зятянет облаками.
По данным Укргидрометцентра, холоднее всего будет на Севере и Западе. Там прогнозируют до -14°Cв мороза. В цетрального регионах температура воздуха максимально опустится до - 12°C. А вот на Западе и на Юге будет теплее, до -8°C.
Gazeta.ua предлагает подробнее узнать погоду на ближайшие 7 дней.
ЗАПАД
12 февраля - облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег, метель на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9...-14°C.
В Карпатах снег, температура воздуха ночью и днем -15...-20°C.
13 февраля - облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15°C, днем -7...-12°C.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -19...-24°C, днем -14...-19°C.
14 февраля - облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15°C, днем -7...-12°C.
В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -15...-20°C, днем -10...-15°C.
ВОСТОК
12 февраля - облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°C, днем +3...+8°C.
13 февраля - облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10°C, днем -3...-8°C.
14 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10°C, днем -3...-8°C.
ЦЕНТР
12 февраля - облачно. Значительный снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-7°C.
13 февраля - облачно. Днем небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15°C, днем -7...-12°C.
14 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10 ...-15°C, днем -7...-12°C.
СЕВЕР
12 февраля - облачно. Ночью значительный, днем умеренный снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -6...- 11°C.
13 февраля - облачно. Днем небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16°C, днем -8...-13°C.
14 февраля - облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -11 ...- 16°C, днем -8 ...- 13°C.
ЮГ И КРЫМ
12 февраля - облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...- 5°C, днем 0...+5°C.
13 февраля - облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9°C, днем -2...-7°C.
14 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9°C, днем -2...-7°C.
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КИЕВ
12 февраля - облачно. Ночью значений, днем умеренный снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -8...-10°C.
13 февраля - хмарно. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -9...-11°C.
14 февраля - облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -9...-11°C.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-18 ФЕВРАЛЯ
В эти дни дни будет холодно без существенных осадков. Температура ночью 18...24°C мороза, днем 10...18°C мороза. На юге и востоке страны ночью -10...-17°C, днем -5...-10°C. Однако 18 февраля будут ослабление морозов на 5-8°C.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ 5 ФЕВРАЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
12 февраля самая низкая температура в 28,6°C мороза была в 1985 году в Львове и в 1996-м в Луганске. Самая высокая, 18,3°C тепла, - в 1966 году в Симферополе.
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12 ч валил снег 12 февраля 2004 года. Больше всего засыпало Крым. Количество осадков составило до 33 мм.
В 1969 году в этот день Украиной пронеслась пылевая буря. Продолжалась до суток с наибольшей скоростью ветра до 34 м/с.
Больше недели в Украине бушует непогода, большинство городов заваливает снегом, на дорогах гололед. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще до конца февраля.
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