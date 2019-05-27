"Выиграет этот сезон" - на "Голос. Діти" грузинский парень заставил плакать судей

На проекте выступил мальчик из Грузии с песней Селин Дион " All Ву Мyself. Фото: www.rbc.ua

Участник 5 сезона шоу "Голос. Дети" 12-летний Александр Зазарашвили поразил судей и зрителей. Мальчик своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри.

Судьи назвали мальчика из Грузии вероятным победителем детского "Голоса" в Украине.

Александр завершал первый выпуск 5 сезона. Исполнил всемирно известный хит Селин Дион All Ву Мysel.

Судьи также попросили его исполнить грузинскую песню.

Из 3 судей Саша выбрал тренерами Надю Дорофееву и Позитива из группы "Время и Стекло".

Пользователи сети поразило выступление талантливого парня.

"У меня мурашки. Невероятно. Победитель!", "Спел очень, очень сильно, до слез... Вот за кого я буду болеть и, надеюсь, что он выиграет этот сезон!", "Такой настоящий, искренний, добрый ребенок! Боже, больше бы таких людей в нашем мире! Прекрасно и замечательно, до мурашек, до слез! Это потрясающе!", "Нет ни в одном языке слов, чтобы сказать, насколько это было круто. Украина открыта для всех, и меня это очень радует. У этого видео будут миллионы просмотров", - пишут в социальных сетях.

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Певица Надежда Дорофеева уверена, что достигла успеха благодаря своим родителям, об этом рассказала в передаче "Светская жизнь" на телеканале 1 + 1. Мать певицы, Ольга Дорофеева, поддерживает дочь, даже когда дело касается фотосессий для мужских журналов.