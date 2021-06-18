Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю

Ближайшая неделя будет жаркой и без дождей. Фото: pixabay.com

В Украину идет жаркая погода. Температура воздуха будет достигать 30°C. Самые жаркие дни будут 21-24 июня. Тогда воздух прогреется до 33°C.

При этом, по прогнозу Укргидрометцентра, прекратятся затяжные осадки. Кратковременные дожди с грозами и градом возможны только в восточных и южных областях. Не обойдется без ветра. Порывы составят до 20 м/с.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

18 июня - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха днем ​​+24...29°C, ночью +9...14°C.

В Карпатах сухо. Температура днем ​​+17...22°C, ночью +7...12°C.

19 июня - малооблачно. Без осадков. Днем +25...30°C, ночью +11...16°C.

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20 июня - облачно с прояснениями. Сухо. Среди дня 25...30°C, ночью +11...16°C.

ВОСТОК

18 июня - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами град. Порывы ветра до 20 м/с. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +13...18°C.

19 июня - переменная облачность. Сухо. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +10...15°C.

20 июня - малооблачно. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +24...29°C, ночью +10...15°C.

ЦЕНТР

18 июня - переменная облачность. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.

19 июня - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +12...17°C.

20 июня - малооблачно. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +12...17°C.

СЕВЕР

18 июня - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.

19 июня - малооблачно. Сухо. Днем +25...30°C, ночью +12...17°C.

20 июня - переменная облачность. Без осадков. Днем +25...30°C, ночью +12...17°C.

ЮГ И КРЫМ

18 июня - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами град. Порывы ветра до 20 м/с. Днем +22...27°C, ночью +13...18°C.

19 июня - облачно с прояснениями. Небольшие дожди, местами грозы. Днем +24...29°C, ночью до + 18°C.

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20 июня - облачно с прояснениями. Местами дождь, гроза. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.

КИЕВ

18 июня - переменная облачность. Без осадков. Днем +26...28°C, ночью до +18°C.

19 июня - малооблачно. Без осадков. Днем +27...29°C, ночью +14...16°C.

20 июня - переменная облачность. Сухо. Днем +27...29°C, ночью +14...16°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 - 24 ИЮНЯ:

21-22 июня - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+27...33°C. Ночью +15...21°C.

23-24 июня - переменная облачность. Возможные кратковременные дожди, грозы. Днем +27...33°C, ночью до 21°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТИ О ПОГОДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, + 4°C, зафиксировали 18 июня 1949 года в Хмельницком. Наивысшую, + 37°C, 1998 года в Луганске.

Ливень был в Великой Александровке на Херсонщине 18 июня 2007-го. Выпало 30 мм осадков

Сильный град прошел 18 июня 1969-го в Черткове на Тернопольщине. Достигал в диаметре 20 мм.

В Украине с месяц держится нестабильная погода. Ежедневно ливни, грозы и град чередуются с жарой и духотой. Харьков, Черновцы, Мелитополь, Херсон, Киев заливает дождями с грозой. В Кировоградской области избыточное количество града образовала ледяные сугробы. В Днепре пронесся смерч. Непогода уже затопила сотни домов, испортила дороги и урожаи. Експертка по вопросам изменения климата ОО "Екодия" Дарья Лазарева рассказала Gazeta.ua, почему так происходит в Украине и какого климата стоит ждать в будущем.