Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю

 
Ексклюзивы
1/5
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 648
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 324
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 900
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 504
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 621
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1080
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 873
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1989
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 936
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 459
Фото
Все фото
11
10
6
4
6
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
В Чернобыльской зоне заметили пернатое &quot;привидение&quot; с &quot;рубиновым&quot; глазом
В Чернобыльской зоне заметили пернатое "привидение" с "рубиновым" глазом
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
Видео
Все видео
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 441
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 405
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 900
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 621
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3015
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 243
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 07:53

Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю

  Комментировать
Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю
Ближайшая неделя будет жаркой и без дождей. Фото: pixabay.com

В Украину идет жаркая погода. Температура воздуха будет достигать 30°C. Самые жаркие дни будут 21-24 июня. Тогда воздух прогреется до 33°C.

При этом, по прогнозу Укргидрометцентра, прекратятся затяжные осадки. Кратковременные дожди с грозами и градом возможны только в восточных и южных областях. Не обойдется без ветра. Порывы составят до 20 м/с.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

18 июня - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха днем ​​+24...29°C, ночью +9...14°C.

В Карпатах сухо. Температура днем ​​+17...22°C, ночью +7...12°C.

19 июня - малооблачно. Без осадков. Днем +25...30°C, ночью +11...16°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик рассказала, когда ждать жары до +30°С

20 июня - облачно с прояснениями. Сухо. Среди дня 25...30°C, ночью +11...16°C.

ВОСТОК

18 июня - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами град. Порывы ветра до 20 м/с. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +13...18°C.

19 июня - переменная облачность. Сухо. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +10...15°C.

20 июня - малооблачно. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +24...29°C, ночью +10...15°C.

ЦЕНТР

18 июня - переменная облачность. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.

19 июня - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+24...29°C, ночью +12...17°C.

20 июня - малооблачно. Сухо. Днем +24...29°C, ночью +12...17°C.

СЕВЕР

18 июня - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.

19 июня - малооблачно. Сухо. Днем +25...30°C, ночью +12...17°C.

20 июня - переменная облачность. Без осадков. Днем +25...30°C, ночью +12...17°C.

ЮГ И КРЫМ

18 июня - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами град. Порывы ветра до 20 м/с. Днем +22...27°C, ночью +13...18°C.

19 июня - облачно с прояснениями. Небольшие дожди, местами грозы. Днем +24...29°C, ночью до + 18°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Машини по дах залиті водою: в окупованому Криму затопило Керч

20 июня - облачно с прояснениями. Местами дождь, гроза. Днем +24...29°C, ночью +13...18°C.

КИЕВ

18 июня - переменная облачность. Без осадков. Днем +26...28°C, ночью до +18°C.

19 июня - малооблачно. Без осадков. Днем +27...29°C, ночью +14...16°C.

20 июня - переменная облачность. Сухо. Днем +27...29°C, ночью +14...16°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 - 24 ИЮНЯ:

21-22 июня - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+27...33°C. Ночью +15...21°C.

23-24 июня - переменная облачность. Возможные кратковременные дожди, грозы. Днем +27...33°C, ночью до 21°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТИ О ПОГОДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, + 4°C, зафиксировали 18 июня 1949 года в Хмельницком. Наивысшую, + 37°C, 1998 года в Луганске.

Ливень был в Великой Александровке на Херсонщине 18 июня 2007-го. Выпало 30 мм осадков

Сильный град прошел 18 июня 1969-го в Черткове на Тернопольщине. Достигал в диаметре 20 мм.

В Украине с месяц держится нестабильная погода. Ежедневно ливни, грозы и град чередуются с жарой и духотой.

Харьков, Черновцы, Мелитополь, Херсон, Киев заливает дождями с грозой. В Кировоградской области избыточное количество града образовала ледяные сугробы. В Днепре пронесся смерч. Непогода уже затопила сотни домов, испортила дороги и урожаи.

Експертка по вопросам изменения климата ОО "Екодия" Дарья Лазарева рассказала Gazeta.ua, почему так происходит в Украине и какого климата стоит ждать в будущем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 15399
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 6048
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 5571
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5535
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3555
Общество
Связная Шухевича рассказала, как скрывалась от советов
Связная Шухевича рассказала, как скрывалась от советов
Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19
Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19 Просмотров: 207
Земля "беспрецедентно" нагревается: NASA сделало шокирующие прогнозы изменения климата
Земля "беспрецедентно" нагревается: NASA сделало шокирующие прогнозы изменения климата Просмотров: 549
Гороскоп на 18 июня: чем взбодрит эта неделя напоследок
Гороскоп на 18 июня: чем взбодрит эта неделя напоследок
 Просмотров: 468
На Дорофеев день сны - вещие, но нельзя много спать
На Дорофеев день сны - вещие, но нельзя много спать Просмотров: 225
Больше всего комментируют
11
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 56480
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть